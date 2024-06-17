Юрист Русяев предупредил о представляющихся сотрудниками «Википедии» мошенниках

В последнее время участились случаи мошенничества, в которых преступники выдают себя за представителей «Википедии» для обмана граждан, в том числе чиновников, государственных служащих и известных деятелей. Юрист Илья Русяев перечислил ключевые методы, которые применяют злоумышленники в подобных схемах. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, в первую очередь они связываются с жертвой по телефону, в мессенджерах или по электронной почте, представляясь сотрудниками «Википедии», тем самым утверждая, что биография жертвы нуждается в редактировании или добавлении дополнительной информации. После чего они убеждают жертву установить на мобильное устройство спецприложение якобы для редактирования личной страницы в «Википедии», а в действительности это вредоносное программное обеспечение, предназначенное для получения доступа к конфиденциальным данным жертвы и дальнейшего осуществления несанкционированного перевода денежных средств со счетов жертвы.

Юрист добавил, что злоумышленники применяют техники социальной инженерии и оказывают психологическое давление на жертву с целью убеждения ее в легитимности своих действий. Кроме того, мошенники также используют фишинговые электронные письма, вредоносные ссылки или вложения, маскируясь под «Википедию» для заражения компьютеров жертв вредоносным ПО.

По его мнению, в этих случаях важно помнить, что «Википедию» может редактировать каждый, в связи с чем не следует устанавливать никакие приложения для подобных целей.