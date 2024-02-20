Юрист Русяев считает, что новый закон лишит иностранных агентов дохода и известности

Депутатами нижней палаты парламента в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части запрета для иноагентов распространять на информресурсах рекламу физических и юридических лиц. По словам юриста Ильи Русяева, информационное пространство является ареной не менее ожесточенных баталий, чем геополитические или экономические поля сражений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что ограничение финансовых потоков, которые направлены на поддержку деятельности, потенциально вредной для текущего политического устройства нашей страны, является логичным шагом в стремлении обезопасить общество от дестабилизирующих влияний.

По мнению юриста, финансовая устойчивость и независимость медиа от зарубежных источников дохода дают возможность укреплять суверенитет России. При этом не следует забывать и про социальную ответственность медиа и рекламодателей.

Он отметил, что целью данной меры является не подавление свободы слова, а защита общества от информационных операций, которые маскируются под журналистскую деятельность.