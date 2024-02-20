Юрист Русяев считает, что новый закон лишит иностранных агентов дохода и известности
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Депутатами нижней палаты парламента в первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части запрета для иноагентов распространять на информресурсах рекламу физических и юридических лиц. По словам юриста Ильи Русяева, информационное пространство является ареной не менее ожесточенных баталий, чем геополитические или экономические поля сражений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что ограничение финансовых потоков, которые направлены на поддержку деятельности, потенциально вредной для текущего политического устройства нашей страны, является логичным шагом в стремлении обезопасить общество от дестабилизирующих влияний.
По мнению юриста, финансовая устойчивость и независимость медиа от зарубежных источников дохода дают возможность укреплять суверенитет России. При этом не следует забывать и про социальную ответственность медиа и рекламодателей.
Он отметил, что целью данной меры является не подавление свободы слова, а защита общества от информационных операций, которые маскируются под журналистскую деятельность.