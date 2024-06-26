Юрист Русяев заявил о новой схеме мошенничества под видом сотрудников почтовых отделений

По словам юриста Ильи Русяева, в последнее время стали чаще встречаться случаи мошенничества, которые связаны с деятельностью лиц, выдающих себя за сотрудников почты. Об этом сообщают « Известия ».

Он пояснил, что самый популярный сценарий включает в себя звонок якобы от сотрудника почтовой службы с заявлением о поступлении зарубежной посылки, за которую следует оплатить таможенный сбор. Для «отказа» от посылки злоумышленники просят назвать код из SMS, который на самом деле является ключом доступа к банковскому приложению или учетной записи на госпорталах.

По мнению юриста, для того чтобы не попасться на удочку мошенников стоит проявлять бдительность и критически оценивать любые запросы личной информации. И при этот необходимо помнить, что реальные сотрудники почты никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону.

Он уточнил, что если человек все-тки стал жертвой мошенников, то нужно немедленно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении и подать заявление в Роскомнадзор о неправомерном использовании персональных данных, опираясь на ст. 23 Федерального закона «О персональных данных». При получении злоумышленниками доступа к банковским счетам, стоит незамедлительно обратиться в банк для блокировки счетов и отмены несанкционированных операций.