Бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова заочно арестовали по делу о мошенничестве

Российский суд вынес решение о заочном аресте Дмитрия Рубинова, бывшего высокопоставленного сотрудника Центробанка. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы суда. Дело Рубинова рассматривал Тверской суд города Москвы. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича сроком на два месяца», — указали журналистам.

Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания Рубинова на территории России, либо же от даты его экстрадиции из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что жительницу Ярославской области арестовали за попытку собрать бомбу для подрыва железной дороги. Гражданка Украины планировала устроить теракт, и с этой целью пыталась собрать самодельное взрывное устройство. Неудавшуюся террористку сначала задержали, а затем отправили в следственный изолятор. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта.