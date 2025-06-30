Тела азербайджанцев Сафаровых, фигурантов дела об убийствах, доставили в Баку

Тела двух уроженцев Азербайджана, граждан России Зияддина и Гусейна Сафаровых, были доставлены самолетом в Баку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местный портал.

Стало известно, что самолет с телами Сафаровых приземлился в аэропорту Гейдара Алиева в 20:30 по местному времени (в 19:30 по московскому). Тела братьев Сафаровых, которые ранее хранились в морге бюро судмедэкспертизы в Екатеринбурге, уже переданы родственникам, уточняют журналисты. Скорее всего, будет проведена новая экспертиза.

Напомним, что следователи СКР по Свердловской области сообщили о задержании шести членов ОПГ по делу об убийствах прошлых лет (речь идет о 2001, 2010 и 2011 годах). Во время следственных действий два брата Сафаровых скончались, один из-за сердечной недостаточности, причина смерти второго пока не сообщается. После этого азербайджанский МИД вызвал ременного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых, а потом в Баку задержали сразу несколько российских журналистов. Ранее также сообщалось, что Российский МИД вызвал посла Азербайджана в связи с недружественными действиями Баку.