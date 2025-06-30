Лента, созданная идейными сотрудниками канала, рассказывает о сети детских приютов, созданных африканскими священниками Русской православной церкви, и стала ярким примером гуманитарного кино. Кроме того, в очередной раз это укрепило культурные связи.

Параллельно с кинопремьерой RT расширяет образовательные инициативы на континенте. В Эфиопии впервые прошли мастер-классы RT Academy для сотрудников министерства обороны и ведущих телеканалов страны. За четыре дня российские эксперты поделились уникальными методиками военной журналистики и современными медиатехнологиями.

Ранее сообщалось, что российскую сотрудницу Ruptly задержали в Баку во время съемки обысков в Sputnik Азербайджан.