Юрист Шефер пояснил, какое наказание ждет забравшего чужой миллион из банкомата в Москве человека

По словам юриста Александра Шефера, случай ипотечника в столице, внесшего миллион рублей в банкомат, но при этот аппарат его не принял,а мужчина не заметил, можно рассматривать как банальную потерю имущества и как проблему банка, обслуживающего банкомат. Об этом сообщает Life.ru .

Он пояснил, что если деньги выпали из банкомата и их взял неизвестный, то это первый вариант. То есть за это предусмотрена уголовная ответственность. Полицейские по видеокамерам должны установить личность взявшего чужие деньги, однако шансов на возврат средств в данном случае мало.

По мнению юриста, если этой второй вариант, когда деньги просто не зачислились на счет, но банкомат их забрал, то следует обратиться в банк.