Юрист Ситдикова перечислила лучшие способы защиты от телефонных мошенников

По словам юриста Виктории Ситдиковой, не следует реагировать на подозрительные предложения о легком заработке и странные просьбы перечислить средства, которые поступили даже от знакомых. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что нельзя вступать с неизвестными в переписку, однако следует блокировать аккаунты. При получении подобных сообщений от близких следует перезвонить и настаивать на личной встрече.

По мнению эксперта, 98% жертв злоумышленников, обратившимся с заявлениями в правоохранительные органы, не удается вернуть свои денежные средства. При этом уголовные дела или не возбуждаются вовсе, или возбуждаются в отношении неустановленных лиц и превращаются в так называемые висяки, которые расследовать невозможно.

Она подчеркнула, что сервера подобных лиц обычно находятся за пределами нашей страны или их не удается отследить вовсе.