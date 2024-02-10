Юрист Соловьев: мошенники рассылают россиянам письма от имени ФНС, чтобы выведать данные

Мошенники рассылают россиянам письма, в которых представляются сотрудниками ФНС. В данных письмах говорится о подозрительных транзакциях, но на самом деле злоумышленники хотят таким образом выведать финансовые данные. Соответствующее заявление сделал юрист Иван Соловьев в интервью для информагентства «Прайм» .

По словам эксперта, в таких письмах мошенники призывают пройти проверку и предоставить нужные сведения в формате онлайн. Он уточнил, что злоумышленники запрашивают кассовые документы, накладные и товаросопроводительные бумаги. Для проверки они предлагают пойти к своему инспектору, подчеркнул юрист.

Соловьев также сообщил, что в противном случае мошенники грозятся блокировкой счетов. Они рассчитывают на то, что жертва отправит документы, поленившись наносить визит инспектору, объяснил он. Переданная злоумышленникам информация позже используются в противозаконных целях, добавил эксперт.

Он также напомнил, что ФНС не рассылает таких писем и не звонит россиянам, предлагая заплатить налоги в Сети.