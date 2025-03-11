Юрист Соловьев назвал последствия использования сувенирных денег вместо настоящих

Сувенирные деньги используются не только для безобидных розыгрышей и декорирования холодильников, а также и в противоправных целях. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, любая попытка выдать сувенирные деньги за настоящие в нашей стране карается административным или уголовным наказанием. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что, однако, фальшивомонетчеством изготовление и хранение подобных купюр не считается, и их оборот никак не ограничен, в связи с чем «билеты банка приколов» и их аналоги все равно применяются в мошеннических целях.

По мнению юриста, Банк России периодически возвращается к теме запрета сувенирных денег, имитирующих по виду настоящие, тем не менее окончательного решения не принимает. В связи с этим никаких ограничений для изготовления и распространения шуточных банкнот на сегодня в стране нет.

Он отметил, что запретить использование сувенирных денег и их выпуск просто. Банку России следует с заявлением, что начиная с такого-то числа «билеты банка приколов» и прочие сувениры, имитирующие национальную валюту до степени смешения, запрещаются, а их хранение, изготовление и реализация повлечет административное наказание.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники заменили пенсионеру 1,7 млн ​​рублей на сувенирные купюры.