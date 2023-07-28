Юрист Соловьев назвал способы не получить срок за найденные деньги

В столице правоохранительными органами был задержан мужчина, нашедший потерянный другим человеком конверт с миллионом рублей. Владелец конверта потерял его из-за разговора по телефону. Нашедший потратил 400 тыс. рублей, и теперь ему грозит уголовное наказание сроком до десяти лет. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как следует поступать в таких ситуациях во избежание проблем с законом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, прежде всего стоит понимать, что деньги или банковские карточки, которые были найдены где-то, не являются бесхозными, поэтому их присвоение себе не является законным действом.

Юрист добавил, что при этом потерянную банковскую карту следует стараться не держать в своих руках, а передать в банк или в полицию.