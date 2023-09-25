Юрист Соловьев назвал важные мошеннику правила для «профиля жертвы»

Безопасность

Фото: [©РИА Новости]

По словам юриста Ивана Соловьева, телефонные злоумышленники в нашей стране придерживаются обычно следующих тактик: звонят по случайным номерам или тщательно собирают данные о потенциальной жертве. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что в процессе изучения  информации о человеке мошенники делают  его «профиль».

По мнению эксперта, злоумышленников больше всего интересуют паспортные данные, состав семьи, место работы, номер автомобиля.

Кроме того, им, как правило, известно и фактическое проживание «жертвы», клиентом каких банков он является и его финансовое положение.

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