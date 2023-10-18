Юрист Соловьев объяснил схему мошенничества с требованием оплаты проезда по трассе

По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, безбарьерная система оплаты проезда по отдельным автомобильным дорогам привлекает внимание злоумышленников. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что мошенники могут присылать фейковые сообщения с требованием погасить задолженность за проезд по платной трассе.

По мнению юриста, им неизвестно точно, кто проезжал по платной автотрассе, поэтому злоумышленники делают рассылку вслепую.

Он отметил, что в таком случае нельзя переходить по ссылке для ее погашения. Напротив, следует зайти на официальный сайт «Автодора», ввести номер автомобиля и узнать всю правду о задолженностях.