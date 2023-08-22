Юрист Соловьев обозначил тюремный срок для организатора экскурсий в коллекторы Москвы
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Гендиректор компании, проводившей экскурсии по столичным коллекторам, задержан в северной столице и будет доставлен в Москву. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, какое наказание грозит ему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, за незаконное проникновение на охраняемые объекты грозит штраф от 500 тыс. рублей и лишение свободы до двух лет.
Юрист подчеркнул, что, помимо того, что экскурсантами было проигнорировано предупреждение синоптиков о сильном ливне, также не имелось никаких согласований ни с ФСО, ни со столичной мэрией.
По его мнению, будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Директору компании грозит срок до десяти лет лишения свободы.