Юрист Соловьев обозначил тюремный срок для организатора экскурсий в коллекторы Москвы

Гендиректор компании, проводившей экскурсии по столичным коллекторам, задержан в северной столице и будет доставлен в Москву. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, какое наказание грозит ему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, за незаконное проникновение на охраняемые объекты грозит штраф от 500 тыс. рублей и лишение свободы до двух лет.

Юрист подчеркнул, что, помимо того, что экскурсантами было проигнорировано предупреждение синоптиков о сильном ливне, также не имелось никаких согласований ни с ФСО, ни со столичной мэрией.

По его мнению, будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Директору компании грозит срок до десяти лет лишения свободы.