Юрист Соловьев перечислил способы привлечения к ответственности догхантера

Многим любителям домашних животных знакомо такое понятие, как «догхантер». Это те, кто раскидывает по местам прогулок «собачников» ядовитые лакомства, съедая которые, животное умирает. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, поймать таких людей сложно, тем не менее вести борьбу имеет смысл. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это реакция на бездействие властей в части отлова бродячих животных.

По мнению юриста, в целом нельзя привлечь к ответственности человека за то, что тот просто раскидывал мясо по парку, то есть его нужно собрать и отдать на экспертизу, а также пострадавшим хозяевам животных написать в группы в соцсетях, которые ведут борьбу с догхантерами.

Он подчеркнул, что прежде всего следует убирать первопричину.