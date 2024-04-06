Юрист Соловьев перечислил способы прогнать занявших детскую площадку алкоголиков

С наступлением весеннего сезона на улицах показываются не только первые ростки травы, но и подвыпившие граждане, в том числе и бомжи. Часто своим местом обитания они выбирают детские площадки, что становится некомфортным для большинства родителей. Заслуженный юрист РФ пояснил, как посредством силы закона объяснить асоциальным элементам, что им нечего делать в непосредственной близости от подрастающего поколения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, так как детская площадка является общественным местом, то на нее распространяются ограничения на распитие алкогольных напитков по ст. 20.20 КоАП, также распространяется уголовная ответственность за хулиганство.

Юрист добавил, что нередки и выгулы домашних животных на площадках, ссоры и драки между родителями, изгнание малышей с особенностями развития. В подобных случаях необходимо вызвать полицию.