Юрист Соловьев пояснил, чем чревата покупка отмычек для замков на маркетплейсах

На российских маркетплейсах можно спокойно приобрести набор отмычек для замков. Даже если наборы отмычек с маркетплейсов предназначены для слесарей, то как быть, если вдруг их купит кто-то вовсе не доброжелательный и вообще насколько вообще законно продавать и покупать отмычки для замков в России? По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, вскрыть замок даже посредством специальной отмычки сможет далеко не каждый человек. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что если речь идет о воровской профессии, то ей обучаются годами, и людей, которые этим занимаются, можно перечесть по пальцам. К тому же тот, кто этим занимается, никогда не станет покупать это в Сети, поскольку сегодня это везде оставляет следы.

По мнению юриста, человек, приобретающий себе набор отмычек, вовсе не обязательно является преступником. Это может быть сотрудник аварийного сервиса по вскрытию дверей, помогающий попасть домой людям, потерявшим ключи. Эти специалисты могут подтвердить, что работают в соответствующей организации, имеют некое разрешение, и по приезду на вызов, прежде чем приступить к вскрытию, проверяют прописку потерявших ключи граждан.

Он подчеркнул, что при этом сотрудники органов правопорядка на самом деле подключаются, и могут очень серьезно спросить заказчика отмычек, для чего он их приобретает. Таких людей привлекают по ст. 138.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное производство, приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Следовательно, наличие неприятностей исключать не стоит.

Ранее он назвал новую мошенническую схему, которая набирает популярность.