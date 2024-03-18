Юрист Соловьев пояснил, каким образом за упавшую на голову сосульку можно получить денежную компенсацию

Последние следы весьма снежной зимы в виде наледей на тротуарах и крышах спешат покинуть свои места. Это как раз несет наибольшую опасность для простых прохожих. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, такие случаи считать «Божьим провидением» и игнорировать не следует, так как в каждом из них есть свое «ответственное лицо». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в подобных ситуациях возникают конкретные правовые отношения. Так, нужно провести фото- и видеофиксацию места, где произошло происшествие, — с привязкой к географическому положению. Кроме того, по этому адресу должна быть вызвана скорая помощь.

По мнению юриста, последующие действия зависят от характера наступивших последствий. Организация-подрядчик, ответственная за осуществление уборки того участка территории, на которой случилась трагедия, будет обязана выплатить причиненный жертве ущерб, то есть стоимость лечения и моральный вред. Кроме того, можно добиться и возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц.