Юрист Соловьев считает, что криптовалюту весьма любят коррупционеры и враги РФ

В нашей стране будет создана госплатформа по конфискации криптовалюты. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, криптовалюта в глазах государства не отличается от прочих видов накоплений, поэтому конфискуется в тех же случаях, что и обычная. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в нашей стране конфискация предусмотрена за совершение некоторых преступлений террористической и экстремистской направленности.

По мнению юриста, активное использование крипотовалюты наблюдается у противников России, которые оплачивают их посредством услуги по дестабилизации политической обстановки в стране.

Он подчеркнул, что создание госплатформы по конфискации биткоина даст возможность применять накопления мошенников в благих целях, например в социальной сфере или сфере обороны.