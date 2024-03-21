Юрист Соловьев считает, что криптовалюту весьма любят коррупционеры и враги РФ
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В нашей стране будет создана госплатформа по конфискации криптовалюты. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, криптовалюта в глазах государства не отличается от прочих видов накоплений, поэтому конфискуется в тех же случаях, что и обычная. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что в нашей стране конфискация предусмотрена за совершение некоторых преступлений террористической и экстремистской направленности.
По мнению юриста, активное использование крипотовалюты наблюдается у противников России, которые оплачивают их посредством услуги по дестабилизации политической обстановки в стране.
Он подчеркнул, что создание госплатформы по конфискации биткоина даст возможность применять накопления мошенников в благих целях, например в социальной сфере или сфере обороны.