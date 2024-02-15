Юрист Соловьев считает, что в закон о защите животных нужны четкие уточнения

Правоохранительные органы спасли собаку, которую хозяин квартиры в Томилино запер без еды и воды. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, существующее законодательство в плане обращения с животными нуждается в доработке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что на данный момент едва не погибшей от истощения собаки грозит штраф в размере 100 тыс. рублей.

По мнению юриста, статья о защите животных от жестокого обращения требует доработки, необходимы четкие уточнения, определяющие приемлемый режим питания питомца, число его выгулов и прочее, а также санкции в отношении хозяина.