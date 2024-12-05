Юрист Соловьев заявил, что почти все киберпреступники находятся за рубежом
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Специалисты по кибербезопасности одной из компаний установили личности злоумышленников, которые причастны к популярной мошеннической схеме с оформлением займов через украденные у жителей учетные записи на госсервисе. По словам юриста Ивана Соловьева, удалось поймать лишь тех, кто был сверху и не смог спрятаться, однако большинству онлайн-мошенникам удается избежать наказания. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что около 95% кибепреступников находятся за границей, поэтому задержать удается единицы.
По мнению юриста, вместе с тем, как развиваются киберпреступники, совершенствуются и методы правоохранительных органов. Тем не менее увеличилось число киберпреступлений с участием подростков, в связи с чем здесь должно быть четкое понимание правил информационной гигиены.
Ранее эксперт Бастрыкина предупредила россиян о новой схеме мошенничества в Telegram.