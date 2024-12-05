Юрист Соловьев заявил, что почти все киберпреступники находятся за рубежом

Специалисты по кибербезопасности одной из компаний установили личности злоумышленников, которые причастны к популярной мошеннической схеме с оформлением займов через украденные у жителей учетные записи на госсервисе. По словам юриста Ивана Соловьева, удалось поймать лишь тех, кто был сверху и не смог спрятаться, однако большинству онлайн-мошенникам удается избежать наказания. Об этом сообщает радио Sputnik.