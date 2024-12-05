Эксперт Бастрыкина предупредила россиян о новой схеме мошенничества в Telegram

В преддверии Нового года киберпреступники активизировали свою деятельность, используя популярный мессенджер Telegram для обмана пользователей. Об этом в беседе с «RG.RU» заявила маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

Мошенники создают фейковые аккаунты, маскируясь под сотрудников известных брендов и маркетплейсов. Так они распространяют информацию о фейковых новогодних акциях и розыгрышах призов.

Главная цель — заполучить доступ к личным данным и банковским реквизитам доверчивых пользователей. Под предлогом участия в конкурсах и получения приза мошенники выманивают конфиденциальную информацию. Они убеждают жертв, что передача этих данных — обязательное условие.

Важно помнить, что легитимные компании никогда не будут требовать передачу личных данных через незашифрованные каналы связи, тем более через анонимные аккаунты в Telegram. При этом мошенники могут использовать логотипы и названия любых компаний, чтобы сделать свои сообщения как можно более убедительными.

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