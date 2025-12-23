Юрист заявил, что борьба с дропперами неэффективна без поимки заказчиков

Попытки переломить ситуацию с финансовыми мошенничествами в России наталкиваются на парадоксальную статистику: несмотря на уголовную ответственность для дропперов, армия этих пособников не сокращается, а продолжает расти. Банки, конечно, уже научились оперативно блокировать подозрительные карты за считанные минуты, но это лишь борьба со следствием, а не с причиной. Как объясняет управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша, схема работает четко и цинично. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, поймать самого дроппера — задача не самая сложная, и правоохранительные органы часто на этом и останавливаются, отчитываясь о раскрытых преступлениях. Однако на другом конце цепочки обычно оказывается не матерый преступник, а наивный подросток или пенсионер, согласившийся за небольшой гонорар обналичить деньги или передать свою карту. Это лишь расходный материал в хорошо отлаженной системе.

Юрист пояснил, что истинные заказчики этих схем — те, кто стоит за потоком денег, — остаются в тени. За дропперами часто скрываются либо лица, нажившие капитал коррупционным путем и стремящиеся его легализовать, либо наркоторговцы, выводящие доходы через криптовалюту и целую сеть посредников. Именно они формируют спрос, и пока он существует, будет появляться и предложение в виде новых миллионов дропперов.

По его мнению, блокировка карт и задержание исполнителей не затрагивает корень проблемы. Чтобы переломить тенденцию, в которой только за 2025 год прирост составил два миллиона человек, усилия необходимо перенаправить вверх по цепочке — на поиск и нейтрализацию самих заказчиков и организаторов преступных схем, для которых дропперы — всего лишь одноразовый инструмент.

