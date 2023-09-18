Южная Корея наращивает производство вооружения на фоне украинского конфликта

С начала конфликта на Украине резко вырос спрос на самоходно-артиллерийские установки K9 Thunder и другие виды корейского вооружения.

Сеул отказался поставлять летальное вооружение на Украину напрямую, но с готовностью пополняет арсеналы своих союзников. В 2022 году южнокорейский экспорт вооружения вырос на 140% и составил рекордные $17,33 млрд.

Газета отмечает, что в отличие от США промышленный комплекс Южной Кореи обладает способностью в короткие сроки пополнять запасы вооружения и делать это с меньшими затратами.