Южная Корея наращивает производство вооружения на фоне украинского конфликта
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Южная Корея занимает лидирующую позицию среди стран, наращивающих экспорт вооружения, пишет The Wall Street Journal.
С начала конфликта на Украине резко вырос спрос на самоходно-артиллерийские установки K9 Thunder и другие виды корейского вооружения.
Сеул отказался поставлять летальное вооружение на Украину напрямую, но с готовностью пополняет арсеналы своих союзников. В 2022 году южнокорейский экспорт вооружения вырос на 140% и составил рекордные $17,33 млрд.
Газета отмечает, что в отличие от США промышленный комплекс Южной Кореи обладает способностью в короткие сроки пополнять запасы вооружения и делать это с меньшими затратами.