Председатель южнокорейской правящей партии Хан Дон Хун подал в отставку

Отмечается, что это решение стало следствием недавнего объявления парламента о импичменте президента Юн Сок Еля.

В своем заявлении Хун выразил сожаление в связи с роспуском высшего совета партии, который, по его мнению, сделал невозможным нормальное выполнение обязанностей председателя. Он также публично извинился перед согражданами и сторонниками партии за введение военного положения.

По информации агентства, с уходом Хуна руководство «Гражданской силы» перейдет к чрезвычайному комитету, который возглавит Квон Сон Дон, исполняющий обязанности председателя партии.

14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Елю. 204 депутата поддержали инициативу при том, что для этого требовалось 200 голосов.

Хан Дон Хун призвал своих сопартийцев голосовать в соответствии с внутренними убеждениями, в то время как лидер фракции Квон Сон Дон высказывал предложение противодействовать импичменту.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал импичмент президента Южной Кореи и оценил ситуацию в стране после этого.