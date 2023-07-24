Южноуральскому чиновнику дали восемь лет колонии за крупную взятку

Бывший заместитель главы Ашинского района оплатил из бюджета работы по строительству водоочистных сооружений в Кропачевском городском округе. Как затем выяснилось, работы были проведены крайне некачественно, а за свое решение чиновник получил незаконное денежное вознаграждение.

Заместитель директора коммерческой организации попросту дал взятку замглавы районной администрации. Он заплатил ему 800 тысяч рублей. В итоге тот закрыл глаза на все недоделки и на то, что часть работ вообще не была сделана. Но правоохранители сумели вскрыть коррупционную схему. Об этом рассказало ТАСС.