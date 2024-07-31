К 10 и 20 годам колонии приговорили двоих мужчин за организацию и подготовку нескольких убийств в Подмосковье

В Подмосковье вынесли приговор двоим жителям столицы, Николаю Кондрату и Григорию Воскресенскому, которые организовали и подготовили несколько убийств. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

В 2020 году Кондрат решил убить своего водителя, которому давал различные поручения: мужчина опасался, что помощник может распространить конфиденциальную информацию о нем. Для этого он привлек своего знакомого, Никиту Мацнева, а тот, в свою очередь, Воскресенского. Исполнителям пообещали десять тысяч долларов и триста тысяч рублей.

Водителя заманили в район песчаного карьера в деревне Двуглинково в Луховицах, где избили его и нанесли множественные ножевые ранения в область груди. От полученных травм водитель скончался на месте, после чего злоумышленники спрятали его тело в овраге. Личные вещи и документы жертвы сожгли, а автомобиль отогнали в другой регион.

В том же году Кондрат решил убить еще троих человек: гендиректора столичной фирмы — из-за личной неприязни и конкуренции, крупного бизнесмена из Москвы — чтобы завладеть его недвижимостью в столице стоимостью более 171 миллиона рублей, а также судью, с которой возник конфликт у его матери. Довести преступный умысел до конца у злоумышленников не вышло, так как их успели задержать.

Кондрата приговорили к двадцати годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Воскресенского приговорили к десяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Кроме того, со злоумышленников была взыскана компенсация морального вреда в размере 26 миллионов рублей и были конфискованы их денежные средства в размере 440 тысяч долларов и 500 тысяч рублей, а также автомобиль Воскресенского. Мацнев ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его приговорили к восьми с половиной годам колонии.