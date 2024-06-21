К 11 годам колонии приговорили двоих мужчин за культивирование конопли в Балашихе
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К 11 годам лишения свободы приговорили двоих мужчин за культивирование конопли в Балашихе. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.
По информации ведомства, Алексей Галицкий и Андрей Катков арендовали дом в Балашихе и в период с июня 2022 года по март 2023-го выращивали там коноплю. Всего было выращено 50 кустов растения.
Помимо этого, злоумышленники попытались незаконно сбыть в регионе крупную партию марихуаны. Их деятельность пресекли в марте прошлого года, изъяв из оборота более 1,3 килограмма наркотиков.
Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима.