К 15 годам колонии приговорили мужчину, который застрелил двух человек в Орехово-Зуево

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, который застрелил из ружья двух знакомых в Орехово-Зуево. Как сообщили в областной прокуратуре, преступление было совершено осенью прошлого года.

По информации ведомства, злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, приехал на дачу к знакомому. Там он, на фоне длительной ссоры, застрелил мужчину из охотничьего ружья. На участке находился приятель потерпевшего. Он попытался обезвредить стрелка, но тот ударил его и тоже застрелил.

Мужчину приговорили к пятнадцати годам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.