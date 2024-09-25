К 25 с половиной годам колонии приговорили россиянина, причастного к поджогам военкоматов в Подмосковье

К двадцати пяти с половиной годам колонии приговорили россиянина, причастного к поджогам военкоматов в Подмосковье и к сбору информации для украинских спецслужб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по столице и Подмосковью.

Приговор Ивану Недильскому вынес 2-й Западный окружной военный суд. Мужчина 1970 года рождения причастен к совершению по заданию СБУ поджогов двух военкоматов в области, сбору данных для спецслужб и осквернению воинских мемориалов. Также осужденный должен выплатить штраф в размере шестисот тысяч рублей.

По данным следствия, мужчину завербовали весной 2022 года в Греции. Гражданин собирал и передавал информацию об объектах транспортной и иной инфраструктуры в Московской и Смоленской областях. Он осквернил два мемориала, пытался поджечь военкомат в Можайске и поджег один в Шаховской. Мужчину задержали в сентябре 2022-го.