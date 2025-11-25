К 3,5 года колонии приговорили мужчину, избившего полицейского в Щелково

Щелковский городской суд Подмосковья вынес приговор мужчине, который избил сотрудника полиции в одном из торговых центров города. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Преступление было совершено в сентябре текущего года в ТЦ «Глобус». Полицейский заметил, что между группой мужчин и охранниками произошел словесный конфликт, и попросил их успокоиться. В ответ подсудимый и его соучастник напали на правоохранителя и избили его.

Суд приговорил мужчину к 3,5 года исправительной колонии общего режима.

