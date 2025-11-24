В Балашихе направят в суд дело о похищении ребенка

Балашихинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о похищении ребенка, возбужденное в отношении 40-летнего местного жителя по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 1 октября 2025 года обвиняемый под видом сотрудника полиции схватил 8-летнюю девочку за руку возле магазина на улице Карла Маркса в Балашихе и пытался увести с собой в неизвестном направлении. Однако ему помещали очевидцы.

Балашихинский городской суд рассмотрит дело, пока обвиняемый содержится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.