К четырем годам колонии приговорили мужчину за мошенничество на 13 млн рублей в Химках

Городской суд Химок вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве на 13 млн рублей. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Злоумышленник под видом сотрудника Минобороны РФ вместе с соучастниками, которые представлялись сотрудниками ФСБ и СКР, получил от потерпевшего более 13 млн рублей. За это потерпевшему обещали освободить его сына, который обвиняется в умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений и теракте.

Злоумышленника приговорили к четырем годам колонии строгого режима, а также оштрафовали на 300 тыс. рублей.

