Благодаря прокуратуре в Королеве восстановили права пенсионерки, ставшей жертвой мошенников

В Королеве городская прокуратура приняла меры по защите имущественных прав местной жительницы, которая стала жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили пенсионерку обналичить денежные средства и перевести их на «безопасные счета».

Городской прокурор подал иски о взыскании с 16 владельцев банковских счетов неосновательного обогащения в размере более 6,4 млн рублей. По решению шести судов требования на 1,9 млн рублей были удовлетворены. Остальные иски находятся на рассмотрении.

