К экс-губернатору Ростовской области Голубеву пришли силовики с обыском

В рабочем кабинете подавшего в отставку главы Ростовской области Василия Голубева силовики провели обыски. Об этом сообщает 161.RU .

Уточняется, что также сотрудниками ФСБ планируется в регионе тщательная проверка среди органов власти, планируется возбуждение уголовных дел.

Поясняется, что после обысков для представителей администрации все завершилось беседой с сотрудниками ФСБ в кабинете и вынесено предупреждение. Однако силовики продолжат работу в данном направлении.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Тамбовской области назначен участник СВО.