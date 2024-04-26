К месту съемок программы «Что? Где? Когда?» приплыл труп

К Нескучному саду в столице, где снимается интеллектуальная телевизионная игра «Что? Где? Когда?», по Москве-реке приплыл труп неизвестного. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что следователи осматривают тело на берегу Пушкинской набережной. Органам правопорядка предстоит установить личность погибшего и выявить, как он умер и попал в реку.

Отмечается, что возле места съемок данной телепрограммы ранее было обнаружено тело девушки со следами насильственной смерти. Это произошло почти 11 лет назад.