К семи с половиной годам колонии приговорили жительницу Наро-Фоминска за убийство сожителя

К семи с половиной годам колонии приговорили 39-летнюю жительницу Наро-Фоминска за убийство сожителя. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, преступление было совершено весной текущего года. Сожители распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе разборок женщина ударила мужчину ножом в область груди. От полученной травмы тот скончался на месте.

Жительница будет отбывать назначенное ей наказание в исправительной колонии общего режима.