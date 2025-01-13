К шести годам колонии приговорили жителя Сергиева Посада, который зарезал жену в ходе ссоры

Жителя Сергиева Посада, который в ходе бытовой ссоры зарезал свою супругу, приговорили к шести годам колонии, передает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Преступление было совершено в июле прошлого года. Супруги находились на кухне своей квартиры и поссорились. В ходе конфликта мужчина нанес жене удар ножом.

Женщину госпитализировали, но от полученных травм она скончалась на следующий день.

На мужчину завели уголовное дело. Впоследствии суд вынес обвинительный приговор. Злоумышленник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.