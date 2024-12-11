К срокам от двух до пяти лет приговорили организаторов подпольных азартных игр в Подмосковье

В Подмосковье вынесли приговор участникам преступной группы, которая проводила подпольные азартные игры в регионе. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, злоумышленники организовали и проводили подпольные игры в Подольске, Кашире и Ступино в период с весны 2020 года по лето 2022-го.

Помимо этого, после того, как было возбуждено уголовное дело и изъято игровое оборудование, организатор группы обманул сообщников на три миллиона рублей. Злоумышленник заверил соучастников в том, что может решить вопрос о не привлечении их к уголовной ответственности путем дачи взятки правоохранителям. Получив от сообщников деньги, он распорядился ими по своему усмотрению.

Суд приговорил организатора группы к пяти годам колонии общего режима и обязал его выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Соучастников приговорили к срокам от двух до трех с половиной лет в колонии строгого режима и условно, а также оштрафовали их на суммы от 200 до 300 тысяч рублей.