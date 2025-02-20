К тушению крупного пожара на юге Москвы привлекли вертолет Ка-32

К тушению пожара в административном здании на Варшавском шоссе в Москве привлекли вертолет Ка-32. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар охватил площадь 1500 кв. м. Борьба с огнем осложняется нехваткой воды в пожарных гидрантах. Информации о пострадавших пока не поступало.

Известно, что до приезда пожарных 30 человек самостоятельно покинули здание. Сообщается, что в загоревшемся здании находятся баллоны с гелием.

Ранее сообщалось о том, что полицейские задержали в Москве женщину, устроившую поджог в ТЦ.