Полицейские задержали в Москве женщину, устроившую поджог в ТЦ

В столице женщина совершила поджог в одном из торговых центров, в результате чего пострадали пять курток. Запись инцидента была предоставлена телеканалом РЕН ТВ.

На представленных видеокадрах можно заметить, как женщина в сером пальто направляется к вешалкам с куртками, расположенным у стены. Она осматривается по сторонам, а затем начинает что-то делать с одеждой. Спустя некоторое время она покидает магазин.

«По нашим данным, сгорели пять курток», — приводится в сообщении телеканала.

Подозреваемую в поджоге быстро задержали, и она объяснила свои действия тем, что у неё были на то «свои причины». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о пожаре в Подмосковье. В дачном кооперативе в городе Яхрома загорелся дом, по итогам тушения огня были обнаружены трое погибших. Жертвами огненной стихии стали двое мужчин и женщина.