К восьми годам колонии приговорили мужчину за покушение на убийство в Реутове

В Реутове вынесли приговор Ясину Музафарову. Мужчина был признан виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Преступление было совершено в августе 2022 года. Подсудимый решил убить мужчину и привлек к этому своего знакомого. Тот, в свою очередь, предложил присоединиться третьему соучастнику.

Злоумышленники подъехали к кафе «Нар», где находился потерпевший. Там в него попытались выстрелить из автомата Калашникова, однако из-за технической неисправности, выстрелы не были совершены. В результате злоумышленники скрылись.

Музафарова приговорили к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Его соучастников ранее уже приговорили к длительным срокам лишения свободы.