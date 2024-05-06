К восьми с половиной годам колонии приговорили жителя Подмосковья, который убил знакомого в ходе ссоры

К восьми с половиной годам колонии приговорили жителя Подмосковья, который убил знакомого в ходе конфликта. Об этом сообщили в ГСК СКР по региону.

Преступление было совершено в декабре прошлого года. Житель Шаховской находился в квартире дома на улице Шамонина. Мужчина был пьян и поссорился со знакомым. В ходе ссоры он ударил оппонента ножом в бедро. В результате тот скончался на месте.

Гражданина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. В результате 43-летнего мужчину приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.