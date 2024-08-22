Кабаны, лоси, ежи, лисы: жителям Подмосковья рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными

В Подмосковных лесах можно встретить лис, ежей, енотовидных собак, кабанов, лосей и других диких зверей. Встреча с такими представителями фауны может оказаться не очень приятной. Что делать в данном случае, рассказали работники ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как отметил замначальника ведомства Сергей Прокопюк, хищники могут запросто напасть на человека, а травоядные — навести увечья. Кроме того, многие обитатели леса переносят различные заболевания, в том числе лишай, бешенство и сальмонеллез.

Грибникам и просто любителям лесных прогулок рекомендовали выбирать для привала открытые участки. Также не стоит бросать остатки еды и немытую посуду. Запах пищи привлекает хищников. Помимо этого, следует обходить стороной высокую траву и заросли.

«Если встречи со зверем не удалось избежать, то спасатели рекомендовали гражданам не совершать резких движений и не размахивать руками, не пытаться его гладить или подманить к себе лакомством, не швырять ничего в животное, не кричать и не шуметь», — сказал Сергей Прокопюк.

При встрече с дикими животными нужно медленно отступить. При этом нельзя поворачиваться к зверю спиной, выпускать его из виду и смотреть ему прямо в глаза.

Если вы стали свидетелем нападения дикого животного на человека или увидели, что сам зверь попал в беду, то нужно незамедлительно позвонить по телефону 112.