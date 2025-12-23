Кадры, леденящие душу: на видео попало взрывное крушение самолета в Турции

Самолет частной авиации, где, по предварительным данным, было высшее военное руководство Ливии, потерпел катастрофу в непосредственной близости от столицы Турции. Жуткое ЧП попало на камеру уличного наблюдения и было опубликовано турецкими СМИ и телеграм-каналами.

Инцидент произошел вечером, вскоре после вылета из одного из международных аэропортов Анкары. На борту воздушного судна типа Falcon 50 находилось пять человек, возможно, включая начальника Генерального штаба Ливии Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада.

По предварительным данным, экипаж лайнера успел выйти на связь с наземными службами, запросив разрешение на аварийную посадку. Однако после этого запроса связь с самолетом внезапно и полностью прервалась. Практически одновременно с этим жители провинции, над которой в тот момент находился воздушный корабль, сообщили о том, что услышали мощный взрыв в небе. Именно эту вспышку близ домов записала камера.

Турецкие экстренные службы немедленно отреагировали на инцидент, направив к предполагаемому месту падения спасательные и противопожарные расчеты. Начато масштабное расследование для установления точных причин трагедии.

Специалисты изучат все возможные версии, включая техническую неисправность, человеческий фактор или внешнее воздействие. Гибель столь высокопоставленного военного чиновника, безусловно, окажет серьезное влияние на текущую политическую и военную ситуацию в Ливии, где различные группировки продолжают борьбу за влияние. Эта катастрофа также станет серьезным вызовом для турецких властей, ответственных за безопасность воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что частный самолет с высокопоставленным ливийским военным исчез с радаров после вылета из Анкары.