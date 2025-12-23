«Воздушное судно пропало»: частный самолет с высокопоставленным ливийским военным исчез с радаров после вылета из Анкары

Частный самолет, вылетевший из аэропорта Анкары Эсенбога, исчез с экранов радаров. По неподтвержденным данным, на его борту мог находиться высокопоставленный ливийский военный. Об этом сообщает телеканал NTV.

Частный самолет пропал с радаров вскоре после взлета из международного аэропорта Анкары Эсенбога. По информации турецкого телеканала NTV, на его борту, предположительно, находился начальник Генерального штаба ливийской армии. Официальные власти пока эту информацию не комментируют.

Известно, что аэропорт вылета закрыли для воздушного сообщения сразу после инцидента. Причины исчезновения самолета и его текущее местонахождение неизвестны. Экстренные службы Турции ведут поиски. Ситуация осложняется напряженной военно-политической обстановкой в Ливии, где продолжаются противостояние между различными группировками.

Ранее сообщалось о том, что полет рейса Париж — Корсика едва не закончился трагедией из-за вспыхнувшего крыла.