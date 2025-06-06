Кадры ликвидации дрона ВСУ на подлете к Москве разлетелись по Сети

В Сети появились кадры ликвидации украинского дрона, направлявшегося в сторону Москвы. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.

На видео запечатлен момент попадания ракеты в беспилотник, сопровождающийся сильным взрывом. После поражения аппарата его фрагменты начали падать вниз.

Ранее сообщалось, что в период с 20:00 мск 5 июня до 04:20 6 июня системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 174 украинских беспилотника авиационного типа.

Кроме того, силы ПВО ликвидировали три украинские крылатые ракеты «Нептун-МД» над водами Черного моря.