Кадры ликвидации дрона ВСУ на подлете к Москве разлетелись по Сети
Момент ликвидации украинского БПЛА на подлете к Москве попал на видео
Фото: [flickr.com]
В Сети появились кадры ликвидации украинского дрона, направлявшегося в сторону Москвы. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.
На видео запечатлен момент попадания ракеты в беспилотник, сопровождающийся сильным взрывом. После поражения аппарата его фрагменты начали падать вниз.
Ранее сообщалось, что в период с 20:00 мск 5 июня до 04:20 6 июня системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 174 украинских беспилотника авиационного типа.
Кроме того, силы ПВО ликвидировали три украинские крылатые ракеты «Нептун-МД» над водами Черного моря.