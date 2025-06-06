Системы ПВО России отразили атаку 174 украинских дронов

В период с 20:00 мск 5 июня до 04:20 6 июня системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 174 украинских беспилотника авиационного типа, сообщило Министерство обороны России.

В сообщении ведомства уточняется, что дроны были сбиты над областями, включая Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Кроме того, силы ПВО ликвидировали три украинские крылатые ракеты «Нептун-МД» над водами Черного моря.

Ранее сообщалось, что в московском транспорте начали внедрять ролики об опасности атаки БПЛА.