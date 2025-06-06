Системы ПВО России отразили атаку 174 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО нейтрализовала 174 украинских дрона и три ракеты
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В период с 20:00 мск 5 июня до 04:20 6 июня системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 174 украинских беспилотника авиационного типа, сообщило Министерство обороны России.
В сообщении ведомства уточняется, что дроны были сбиты над областями, включая Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
Кроме того, силы ПВО ликвидировали три украинские крылатые ракеты «Нептун-МД» над водами Черного моря.
Ранее сообщалось, что в московском транспорте начали внедрять ролики об опасности атаки БПЛА.