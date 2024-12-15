Кадры взрыва машины с людьми в центре Донецка показали в Сети

Канал Baza опубликовал видео со взрывом машины в центре Донецка. Транспорт принадлежал бывшему начальнику Еленовской колонии в ДНР Сергею Евсюкову: в момент детонации он находился с женой в салоне автомобиля.

На кадрах показано, как мужчина подкладывает взрывчатку под дно внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, а затем покидает местность. Устройство незнакомец подложил со стороны водительского сиденья. Через некоторое время в машину садятся Евсюков вместе с супругой. Как раз в этот момент происходит мощный взрыв и последующий пожар.

Сергей Евсюков не пережил взрыв. Его супругу доставили с травмой ноги в реанимацию.

По предварительной информации, взрывное устройство активировали дистанционно. Предполагаемого подрывателя удалось задержать. Он признался, что действовал по заказу украинских спецслужб и ему обещали солидное вознаграждение.