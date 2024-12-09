Mash: за голову Евсюкова, ставшего жертвой взрыва в Донецке, на украинских сайтах предлагали $21 тыс.

Стало известно, что за голову погибшего при взрыве в Донецке Сергея Евсюкова, предлагалась награда в $21 тыс. Такая информация появилась у телеграм-канала Mash.

Евсюков ранее занимал должность начальника исправительной колонии в ДНР. Стало известно, что еще летом этого года Служба безопасности Украины завела на него уголовное дело. Вдобавок за его жизнь предлагались большие деньги.

«За голову на украинских сайтах предлагали награду — $21 тыс.», — указано в микроблоге.

Были приведены новости о состоянии жены Евсюкова, которая в момент взрыва также находилась в машине. Ей оторвало ногу. Она в сознании, но с журналистами разговаривать не стала и не дала никаких комментариев.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка был взорван автомобиль Toyota. Самодельное взрывное устройство было заложено со стороны водителя, по этой причине находившийся в машине Сергей Евсюков погиб. Этим делом уже занялись сотрудники правоохранительных органов.